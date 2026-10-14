Barcelona odniosła wyjazdowe zwycięstwo nad Galatasarayem w Stambule w Turcji, wygrywając 4:1 w meczu drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów. Po pierwszej połowie drużyny remisowały 1:1, ale kataloński klub zdobył trzy bramki po przerwie, informuje Interia Sport.

Gol gospodarzy i odpowiedź Cancelo

Galatasaray otworzył wynik w 28. minucie. Rafael Leao ograł Erica Garcię i podał piłkę Batrakowowi do strzału. Piłka po jego uderzeniu zmieniła tor lotu po rykoszecie od Joao Cancelo, dezorientując bramkarza Joana Garcię.

Pięć minut później gospodarze mogli podwyższyć prowadzenie: po rzucie rożnym Victor Osimhen skierował piłkę głową do bramki, jednak gol został anulowany z powodu spalonego. W 42. minucie Cancelo wyrównał, kończąc akcję po podaniu Daniego Olmo w polu karnym.

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Trzy gole po przerwie

W 50. minucie Barcelona objęła prowadzenie dzięki strzałowi głową Fermina Lopeza po podaniu w pole karne. Zaledwie cztery minuty później Anthony Gordon podwyższył na 3:1, uderzając między bramkarzem a słupkiem.

Ostateczny wynik w 65. minucie ustalił Karim Adeyemi. Nieudane przyjęcie piłki przez Gabriela Jesusa stało się asystą dla skrzydłowego, który posłał piłkę do bramki. Przed meczem w Stambule Barcelona wygrała wszystkie dziewięć oficjalnych spotkań od początku sezonu 2026/2027.

W meczu nie zagrał Raphinha, który wrócił ze zgrupowania reprezentacji Brazylii z dyskomfortem mięśniowym. Trener Hansi Flick wcześniej również oszczędzał Brazylijczyka w meczu La Ligi przeciwko Getafe.

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