Азербайджанский «Сабах» в Баку обыграл пражскую «Славию» со счётом 2:0 в матче второго тура Лиги чемпионов. Хозяева набрали первые в истории очки на основном этапе турнира. По данным Interia Sport, Тимотеуш Пухач провёл весь матч в составе «Сабаха», а за чешский клуб во втором тайме вышли Виктор Новак и Оскар Кубяк.

Гол после перерыва

В первом тайме «Сабах» забил, однако арбитр Себастьян Гишамер отменил гол Кахима Парриса из-за офсайда. Пражская команда имела возможности открыть счёт: в частности, Томаш Хоры не реализовал момент после неудачного ввода мяча в игру голкипером хозяев Стасом Покатиловым.

На 49-й минуте Паррис всё же вывел «Сабах» вперёд. Атака хозяев началась с перехвата Ивана Лепиньицы, после чего футболист отдал передачу на Парриса в центр штрафной площади. Нападающий нанёс мощный удар примерно с 16 метров и переиграл Якуба Марковича.

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Второй мяч в конце игры

После пропущенного гола «Славия» активизировалась. Лукаш Провод дважды бил по воротам, а Хоры не смог замкнуть прострел с правого фланга. Новак, вышедший на замену, за короткое время дважды пробивал по воротам соперника; один из его ударов прошёл рядом со штангой.

Кубяк появился на поле на 75-й минуте и через две минуты получил жёлтую карточку. На 88-й минуте «Сабах» удвоил преимущество: после неудачной игры вратаря «Славии», который далеко вышел из ворот, Джой-Ленс Миккелс нанёс дальний удар в сторону пустых ворот. Мубарак Сулейман пытался выбить мяч, но сыграл неудачно, и счёт стал 2:0.

В следующем туре «Славия» 20 октября сыграет на выезде против «Фенербахче», а «Сабах» в тот же день примет дортмундскую «Боруссию». Обе встречи должны начаться в 18:45.

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