«Глазго Уорриорз» победил «Сейл Шаркс» со счетом 47:27 в матче Investec Champions Cup на стадионе CorpAcq Stadium. Шотландская команда получила бонусное очко, занеся на три попытки больше соперника, сообщает BBC Sport.

Ход матча

«Сейл» активно начал игру: Бен Карри оторвался от мола и занес первую попытку, а позже после быстрой комбинации отличился Аррон Рид. Хозяева остались в меньшинстве после штрафной попытки «Глазго» за нарушение в моле — Гас Уорр получил желтую карточку. Позднее к нему на скамейке штрафников присоединился Том Роубак, который подножкой остановил капитана гостей Кайла Стейна.

Стейн занес попытку по краю поля, а Джейми Доби вернул «Глазго» лидерство после того, как штрафной Джорджа Форда вывел «Сейл» вперед. К перерыву гости вели 21:15.

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Бонусное очко для «Глазго»

Во втором тайме Алекс Крейг занес попытку с близкого расстояния. «Сейл» ответил попыткой Рекейти Мааси-Уайта, а Рид оформил дубль после передачи Джо Карпентера одной рукой. Попытки вышедших на замену Олли Смита и Оттавио Туипулоту обеспечили «Глазго» победу и дополнительное турнирное очко.

Матч начался с минуты молчания в память о бывшем игроке второй линии «Сейла» Хайроне Эндрюсе, который умер в пятницу в отеле команды «Йоханнесбург Лайонс» перед ее матчем Кубка чемпионов против «Ла-Рошели». 31-летний Эндрюс провел за «Сейл Шаркс» 45 матчей.

Во втором туре Кубка чемпионов «Глазго» примет «По», а «Сейл» сыграет в Дублине против «Ленстера».

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