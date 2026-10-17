Glasgow Warriors pokonali Sale Sharks 47:27 w meczu Investec Champions Cup na stadionie CorpAcq Stadium. Szkocka drużyna zdobyła punkt bonusowy, przyłożąc o trzy razy więcej niż rywale, informuje BBC Sport.

Przebieg meczu

Sale rozpoczęło spotkanie aktywnie: Ben Curry oderwał się od maula i zdobył pierwsze przyłożenie, a później po szybkiej akcji punktował Arron Reed. Gospodarze zostali osłabieni po przyznaniu Glasgow rzutu karnego za przewinienie w maulu — Gus Warr otrzymał żółtą kartkę. Później dołączył do niego na ławce kar Tom Roebuck, który podciął kapitana gości Kyle'a Steyna.

Steyn zdobył przyłożenie przy linii bocznej, a Jamie Dobie ponownie dał Glasgow prowadzenie po tym, jak rzut karny George'a Forda wyprowadził Sale na prowadzenie. Do przerwy goście prowadzili 21:15.

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Punkt bonusowy dla Glasgow

W drugiej połowie Alex Craig zdobył przyłożenie z bliskiej odległości. Sale odpowiedziało przyłożeniem Rekeiti Ma'asi-White'a, a Reed skompletował dublet po jednoręcznym podaniu Joe Carpentera. Przyłożenia rezerwowych Olliego Smitha i Ottavio Tuipulotu zapewniły Glasgow zwycięstwo oraz dodatkowy punkt turniejowy.

Mecz rozpoczął się minutą ciszy ku pamięci byłego zawodnika drugiej linii Sale, Hyrona Andrewsa, który zmarł w piątek w hotelu drużyny Johannesburg Lions przed jej meczem Pucharu Mistrzów przeciwko La Rochelle. 31-letni Andrews rozegrał 45 meczów w barwach Sale Sharks.

W drugiej kolejce Pucharu Mistrzów Glasgow podejmie Pau, a Sale zagra w Dublinie przeciwko Leinsterowi.

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