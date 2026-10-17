格拉斯哥勇士队在CorpAcq Stadium举行的Investec冠军杯比赛中以47比27击败塞尔鲨鱼队。苏格兰球队比对手多达阵三次，获得了一个奖励积分，BBC体育报道。

比赛进程

塞尔开局积极：本·柯里从争球集团中脱身，完成首次达阵，随后阿伦·里德在一次快速配合后得分。由于在争球集团中犯规，格拉斯哥获得罚罚达阵，主队少一人作战——格斯·沃尔领到黄牌。之后，汤姆·罗巴克因伸脚绊倒客队队长凯尔·斯泰因，也进入暂罚区。

斯泰因在场地边线处完成达阵。乔治·福特的罚球帮助塞尔取得领先后，杰米·多比让格拉斯哥重新领先。半场结束时，客队以21比15领先。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

格拉斯哥获得奖励积分

下半场，亚历克斯·克雷格近距离完成达阵。塞尔凭借雷凯蒂·马阿西-怀特的达阵作出回应，而里德在接到乔·卡彭特的单手传球后完成梅开二度。替补登场的奥利·史密斯和奥塔维奥·图伊普洛图的达阵确保格拉斯哥获胜，并拿到额外的赛事积分。

比赛开始前，全场为前塞尔第二排球员海伦·安德鲁斯默哀一分钟。他于周五在约翰内斯堡雄狮队下榻的酒店去世，当时该队即将与拉罗谢尔进行冠军杯比赛。31岁的安德鲁斯代表塞尔鲨鱼队出场45次。

冠军杯第二轮，格拉斯哥将主场迎战波城，而塞尔将在都柏林对阵伦斯特。

关注我们在