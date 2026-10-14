阿塞拜疆的萨巴赫在巴库举行的欧冠联赛第二轮比赛中以2比0击败布拉格斯拉维亚。主队取得了队史首次在赛事正赛阶段的积分。据Interia Sport报道，蒂莫泰乌什·普哈奇代表萨巴赫踢满全场，维克托·诺瓦克和奥斯卡·库比亚克则在下半场代表这家捷克俱乐部登场。

中场休息后进球

萨巴赫在上半场取得进球，但裁判塞巴斯蒂安·吉沙默因越位取消了卡希姆·帕里斯的进球。布拉格球队曾有机会率先破门：尤其是托马什·霍里未能把握主队门将斯塔斯·波卡季洛夫开球失误后的机会。

第49分钟，帕里斯仍然为萨巴赫取得领先。主队的进攻始于伊万·莱平伊察的一次拦截，随后他将球传给禁区中央的帕里斯。这名前锋在约16米处大力射门，击败了雅库布·马尔科维奇。

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比赛末段的第二球

丢球后，斯拉维亚加强了攻势。卢卡什·普罗沃德两次射门，霍里则未能完成右路低平传中的最后一击。替补登场的诺瓦克在短时间内两次射向对手球门；其中一次射门擦着立柱偏出。

库比亚克在第75分钟登场，两分钟后领到黄牌。第88分钟，萨巴赫扩大领先优势：斯拉维亚门将出击离门很远且处理失误后，乔伊-兰斯·米克尔斯远射空门方向。穆巴拉克·苏莱曼试图解围，但处理失误，比分变为2比0。

下一轮，斯拉维亚将于10月20日客场对阵费内巴切，萨巴赫则将在同日主场迎战多特蒙德。两场比赛均计划于18:45开球。

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