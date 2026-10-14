აზერბაიdżański Sabah pokonał w Baku praską Slavię 2:0 w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Gospodarze zdobyli pierwsze w historii punkty w fazie zasadniczej turnieju. Jak podaje Interia Sport, Tymoteusz Puchacz rozegrał cały mecz w barwach Sabahu, a Wiktor Nowak i Oskar Kubiak weszli na boisko w drugiej połowie w czeskim klubie.

Gol po przerwie

Sabah zdobył bramkę w pierwszej połowie, jednak arbiter Sebastian Gishamer anulował trafienie Kahima Parrisa z powodu spalonego. Praski zespół miał okazje do otwarcia wyniku: między innymi Tomas Chory nie wykorzystał sytuacji po nieudanym wprowadzeniu piłki do gry przez bramkarza gospodarzy, Stasa Pokatiłowa.

W 49. minucie Parris mimo to wyprowadził Sabah na prowadzenie. Atak gospodarzy rozpoczął się od przechwytu Ivana Lepinjicy, po którym zawodnik podał do Parrisa w środek pola karnego. Napastnik oddał mocny strzał z około 16 metrów i pokonał Jakuba Markovicia.

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Drugi gol pod koniec meczu

Po stracie gola Slavia zwiększyła aktywność. Lukas Provod dwukrotnie uderzał na bramkę, a Chory nie zdołał zamknąć dośrodkowania z prawego skrzydła. Nowak, który wszedł z ławki rezerwowych, w krótkim czasie dwukrotnie strzelał na bramkę rywali; jeden z jego strzałów minął słupek.

Kubiak pojawił się na boisku w 75. minucie, a dwie minuty później otrzymał żółtą kartkę. W 88. minucie Sabah podwyższył prowadzenie: po nieudanej interwencji bramkarza Slavii, który wyszedł daleko z bramki, Joy-Lance Mickels oddał strzał z dystansu w kierunku pustej bramki. Mubarak Suleiman próbował wybić piłkę, ale zagrał nieudanie, a wynik stał się 2:0.

W następnej kolejce Slavia 20 października zagra na wyjeździe z Fenerbahce, a Sabah tego samego dnia podejmie Borussię Dortmund. Oba spotkania mają rozpocząć się o 18:45.

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