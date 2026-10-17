Валлийская велогонщица Анна Моррис завоевала третью золотую медаль на чемпионате мира по трековому велоспорту в Шанхае. В субботу 31-летняя спортсменка победила в женском мэдисоне вместе с 19-летней шотландкой Эрин Бутмен, сообщает BBC Sport.

Победа в мэдисоне

Моррис и Бутмен набрали 40 очков, опередив сборную Франции, занявшую второе место, и Японию, ставшую третьей. Для Моррис эта медаль стала третьим золотом на турнире в Шанхае.

Ранее спортсменка выиграла омниум, а также командную гонку преследования. В командной дисциплине вместе с Моррис и Бутмен выступали Джози Найт и Милли Каузенс.

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«Я почти не нахожу слов. Мне понадобится время, чтобы осознать и осмыслить это», — сказала Моррис. По её словам, после нескольких насыщенных дней у неё теперь есть время всё это осмыслить и насладиться результатом.

Историческое достижение и ещё одно золото

Моррис стала первой женщиной, завоевавшей золото в командной гонке преследования, омниуме и мэдисоне на одном чемпионате мира с тех пор, как женский мэдисон был включён в программу в 2017 году. Она является семикратной чемпионкой мира.

Ещё одну золотую медаль Великобритании в субботу принесла 22-летняя англичанка Милли Каузенс. В полностью британском финале женской индивидуальной гонки преследования она опередила 29-летнюю Джози Найт на полсекунды. Каузенс лидировала с первого круга и финишировала с временем 4 минуты 21,505 секунды, завоевав вторую золотую награду на этом чемпионате. Сборная Великобритании возглавляет медальный зачёт с шестью золотыми медалями.

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