Walijska kolarka Anna Morris zdobyła trzeci złoty medal na mistrzostwach świata w kolarstwie torowym w Szanghaju. W sobotę 31-letnia zawodniczka wygrała madison kobiet razem z 19-letnią Szkotką Erin Boothman, informuje BBC Sport.

Zwycięstwo w madisonie

Morris i Boothman zdobyły 40 punktów, wyprzedzając reprezentację Francji, która zajęła drugie miejsce, oraz Japonię, która była trzecia. Dla Morris medal ten był trzecim złotem na turnieju w Szanghaju.

Wcześniej zawodniczka wygrała omnium, a także drużynowy wyścig na dochodzenie. W konkurencji drużynowej wraz z Morris i Boothman wystąpiły Josie Knight oraz Millie Couzens.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

„Prawie nie znajduję słów. Będę potrzebowała czasu, aby to do mnie dotarło i to przemyśleć” — powiedziała Morris. Jak zaznaczyła, po kilku intensywnych dniach ma teraz czas, by to wszystko przemyśleć i cieszyć się wynikiem.

Historyczne osiągnięcie i kolejne złoto

Morris została pierwszą kobietą, która zdobyła złoto w drużynowym wyścigu na dochodzenie, omnium i madisonie podczas jednych mistrzostw świata, odkąd madison kobiet wprowadzono do programu w 2017 roku. Jest siedmiokrotną mistrzynią świata.

Kolejny złoty medal dla Wielkiej Brytanii w sobotę zdobyła 22-letnia Angielka Millie Couzens. W całkowicie brytyjskim finale indywidualnego wyścigu na dochodzenie kobiet wyprzedziła 29-letnią Josie Knight o pół sekundy. Couzens prowadziła od pierwszego okrążenia i ukończyła wyścig z czasem 4 minuty 21,505 sekundy, zdobywając drugie złoto na tych mistrzostwach. Reprezentacja Wielkiej Brytanii prowadzi w klasyfikacji medalowej z sześcioma złotymi medalami.

Czytaj nas na