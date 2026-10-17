威尔士自行车运动员安娜·莫里斯在上海场地自行车世锦赛上赢得了个人第三枚金牌。据BBC Sport报道，周六，这位31岁的运动员与19岁的苏格兰选手艾琳·布思曼搭档夺得女子麦迪逊赛冠军。

麦迪逊赛夺冠

莫里斯和布思曼得到40分，领先获得第二名的法国队和获得第三名的日本队。对莫里斯而言，这枚奖牌是她在上海赛事中获得的第三枚金牌。

此前，这名运动员赢得了全能赛以及团体追逐赛。在团体项目中，与莫里斯和布思曼一同参赛的还有乔西·奈特和米莉·考曾斯。

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莫里斯说：“我几乎无言以对。我需要一些时间来接受并消化这一切。”她表示，经历了几天紧张的比赛后，她现在有时间消化这一切并享受这一成果。

历史性成就与又一枚金牌

自2017年女子麦迪逊赛被纳入赛程以来，莫里斯成为首位在同一届世锦赛上赢得团体追逐赛、全能赛和麦迪逊赛金牌的女运动员。她是七届世界冠军。

周六，22岁的英格兰选手米莉·考曾斯还为英国赢得了另一枚金牌。在全英国选手参加的女子个人追逐赛决赛中，她以半秒优势击败了29岁的乔西·奈特。考曾斯从第一圈起一直领先，并以4分21.505秒完赛，获得自己在本届世锦赛上的第二枚金牌。英国队以六枚金牌领跑奖牌榜。

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