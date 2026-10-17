В Корнелье, Испания, «Атлетико» обыграл «Эспаньол» со счетом 1:0 в матче Ла Лиги. Единственный гол на 89-й минуте забил Алекс Баэна, пробивший из-за пределов штрафной площади после передачи Хулиана Альвареса. Команда Диего Симеоне занимает второе место и отстает от лидирующей «Барселоны» на два очка.

Шестая подряд победа «Атлетико»

В первом тайме моменты были у обеих команд, а ближе всех к голу у «Эспаньола» был Леандро Кабрера, попавший в перекладину. После перерыва в перекладину дальним ударом попал и Маркос Льоренте. Капитан «Эспаньола» Хави Пуадо впервые с января вышел на поле после длительной травмы колена.

В компенсированное время вратарь «Атлетико» Ян Облак отразил удар Пола Лосано и сохранил победу своей команды. Как сообщает The Guardian, мадридский клуб одержал шестую подряд победу во всех турнирах.

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Заявление Моуринью о Винисиусе

Перед воскресным матчем «Реала» с «Севильей» тренер мадридцев Жозе Моуринью заявил, что на месте Винисиуса Жуниора покинул бы клуб летом. Бразильца удалили в поединке с «Вильярреалом» за то, что он тянул соперника за волосы, после чего он получил дисквалификацию на четыре матча. Из-за этого Винисиус пропустит класико с «Барселоной» 25 октября.

В Италии «Венеция» обыграла «Наполи» со счетом 1:0. Кевин Де Брёйне не реализовал пенальти — его удар с точки отразил Филип Станкович. Победный мяч на 49-й минуте забил Акор Адамс; это была первая победа «Венеции» над «Наполи» в Серии А с 1942 года.

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