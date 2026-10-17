Атлетіко переміг Еспаньйол завдяки голу Баени на 89-й хвилині — The Guardian

У Корнельї, Іспанія, «Атлетіко» переміг «Еспаньйол» з рахунком 1:0 у матчі Ла Ліги. Єдиний гол на 89-й хвилині забив Алекс Баена, який пробив з-за меж штрафного майданчика після передачі Хуліана Альвареса. Команда Дієго Сімеоне посідає друге місце та відстає від лідерки чемпіонату «Барселони» на два очки.

Шоста поспіль перемога Атлетіко

У першому таймі нагоди мали обидві команди, а найближчим до гола в «Еспаньйола» був Леандро Кабрера, який влучив у поперечину. Після перерви у поперечину дальнім ударом поцілив Маркос Льоренте. Капітан «Еспаньйола» Хаві Пуадо вийшов на поле вперше із січня після тривалої травми коліна.

У компенсований час воротар «Атлетіко» Ян Облак відбив удар Пола Лосано та зберіг перемогу своєї команди. Як повідомляє The Guardian, мадридський клуб здобув шосту поспіль перемогу в усіх турнірах.

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Заява Моурінью про Вінісіуса

Перед недільним матчем «Реала» із «Севільєю» тренер мадридців Жозе Моурінью заявив, що на місці Вінісіуса Жуніора залишив би клуб улітку. Бразильця вилучили в поєдинку з «Вільярреалом» за тягнення суперника за волосся, після чого він отримав дискваліфікацію на чотири матчі. Через це Вінісіус пропустить класико з «Барселоною» 25 жовтня.

В Італії «Венеція» перемогла «Наполі» з рахунком 1:0. Кевін Де Брейне не реалізував пенальті — його удар із позначки відбив Філіп Станкович. Переможний м’яч на 49-й хвилині забив Акор Адамс; це була перша перемога «Венеції» над «Наполі» в Серії А з 1942 року.

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