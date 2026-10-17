在西班牙科尔内利亚，马德里竞技在一场西甲比赛中以1比0击败西班牙人队。唯一进球出现在第89分钟，亚历克斯·巴埃纳接胡利安·阿尔瓦雷斯传球后在禁区外射门得分。迭戈·西蒙尼的球队排名第二，落后领头羊巴塞罗那两分。

马竞取得六连胜

上半场双方都有机会，西班牙人队最接近进球的是莱安德罗·卡夫雷拉，他的射门击中横梁。下半场，马科斯·略伦特的一次远射也击中横梁。西班牙人队队长哈维·普阿多在经历长期膝伤后，自1月以来首次登场。

补时阶段，马竞门将扬·奥布拉克扑出了保尔·洛萨诺的射门，守住了球队的胜利。据《卫报》报道，这家马德里俱乐部在各项赛事中取得了六连胜。

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穆里尼奥谈维尼修斯

在皇家马德里周日对阵塞维利亚的比赛前，皇马主教练若泽·穆里尼奥表示，如果他处于维尼修斯·儒尼奥尔的位置，他会在夏天离开俱乐部。这名巴西球员在对阵比利亚雷亚尔的比赛中因拉扯对手头发被罚下，随后被禁赛四场。因此，维尼修斯将缺席10月25日对阵巴塞罗那的国家德比。

在意大利，威尼斯以1比0击败那不勒斯。凯文·德布劳内罚失点球，他的点球被菲利普·斯坦科维奇扑出。阿科尔·亚当斯在第49分钟打入制胜球；这是威尼斯自1942年以来首次在意甲战胜那不勒斯。

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