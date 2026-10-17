W Cornellà w Hiszpanii Atlético pokonało Espanyol 1:0 w meczu La Ligi. Jedynego gola w 89. minucie zdobył Álex Baena, który uderzył zza pola karnego po podaniu Juliána Álvareza. Zespół Diego Simeone zajmuje drugie miejsce i traci dwa punkty do liderującej Barcelony.

Szóste z rzędu zwycięstwo Atlético

W pierwszej połowie okazje miały obie drużyny, a najbliżej zdobycia gola dla Espanyolu był Leandro Cabrera, który trafił w poprzeczkę. Po przerwie w poprzeczkę po strzale z dystansu trafił również Marcos Llorente. Kapitan Espanyolu Javi Puado po raz pierwszy od stycznia pojawił się na boisku po długotrwałej kontuzji kolana.

W doliczonym czasie gry bramkarz Atlético Jan Oblak obronił strzał Pola Lozano i zapewnił swojej drużynie zwycięstwo. Jak podaje The Guardian, madrycki klub odniósł szóste z rzędu zwycięstwo we wszystkich rozgrywkach.

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Wypowiedź Mourinho o Viníciusie

Przed niedzielnym meczem Realu Madryt z Sevillą trener madrytczyków José Mourinho oświadczył, że na miejscu Viníciusa Júniora odszedłby z klubu latem. Brazylijczyk został wyrzucony z boiska w spotkaniu z Villarrealem za pociągnięcie rywala za włosy, po czym otrzymał dyskwalifikację na cztery mecze. Z tego powodu Vinícius opuści Klasyk z Barceloną 25 października.

We Włoszech Venezia pokonała Napoli 1:0. Kevin De Bruyne nie wykorzystał rzutu karnego — jego strzał z jedenastu metrów obronił Filip Stanković. Zwycięskiego gola w 49. minucie zdobył Akor Adams; było to pierwsze zwycięstwo Venezii nad Napoli w Serie A od 1942 roku.

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