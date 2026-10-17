«Норвид» Ченстохова в Польше победил «Ассеко Ресовию» Жешув со счётом 3:2 в матче первого тура мужской TAURON Liga. Хозяева проиграли первые две партии, но сравняли счёт и выиграли тай-брейк — 26:28, 21:25, 25:22, 25:16, 15:13. Об этом сообщает Interia Sport.

«Ресовия» выиграла два стартовых сета

В первой партии жешувская команда повела 3:0 после подачи Кароля Бутрына. «Норвид» сумел сравнять счёт, а затем вышел вперёд — 14:12. Однако сет дошёл до игры на больше-меньше, где «Ассеко Ресовия» победила 28:26.

Во второй партии гости с самого начала имели преимущество в несколько очков. Хозяева пытались сократить отставание благодаря подачам и блоку, но «Ресовия» сохранила контроль над игрой и выиграла 25:21. В составе гостей результативно действовали Артур Шальпук, Кароль Бутрын и Клемен Цебуль.

Хозяева сравняли счёт

Перед третьим сетом «Норвид» провёл замену: вместо Михала Гжиба на площадку вышел Якуб Кедось. Ченстоховцы повели 11:9, а затем увеличили отрыв до 21:17. Хозяева удержали преимущество и сократили отставание в матче, выиграв партию 25:22.

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В четвёртом сете «Норвид» оторвался в счёте 7:3, а после блока на атаке Цебуля преимущество выросло до 14:8. Команда из Ченстоховы выиграла партию 25:16 и перевела матч в тай-брейк.

В решающем сете «Норвид» повёл 11:8 после блока Якуба Новака. «Ресовия» выиграла четыре следующих розыгрыша, однако хозяева взяли концовку — 15:13 — и одержали победу в матче.

В следующем туре «Норвид» сыграет с «Энергой Индикполом АЗС Ольштын», а «Ассеко Ресовия» встретится с «Подземьем Кредовым ХКС Хелм».

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