波兰琴斯托霍瓦诺尔维德在男子TAURON Liga首轮比赛中以3:2击败阿塞科热舒夫。主队输掉前两局后扳平比分，并赢下决胜局——26:28、21:25、25:22、25:16、15:13。据Interia Sport报道。

热舒夫赢下前两局

首局，热舒夫队在卡罗尔·布特林发球后以3:0领先。诺尔维德成功追平比分，随后以14:12反超。然而，该局进入加分阶段，阿塞科热舒夫以28:26获胜。

第二局，客队从一开始就保持数分领先。主队试图通过发球和拦网缩小分差，但热舒夫保持了对比赛的控制，并以25:21获胜。客队中，阿图尔·沙乌普克、卡罗尔·布特林和克莱门·采布尔表现出色。

主队扳平比分

第三局前，诺尔维德进行了换人：雅库布·凯多斯替换米哈乌·日布登场。琴斯托霍瓦队以11:9领先，随后将优势扩大到21:17。主队守住优势，以25:22赢下该局，缩小了比赛中的差距。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

第四局，诺尔维德将比分拉开至7:3，在拦下采布尔的进攻后，优势扩大到14:8。琴斯托霍瓦队以25:16赢下该局，将比赛拖入决胜局。

决胜局中，诺尔维德凭借雅库布·诺瓦克的拦网以11:8领先。热舒夫连赢接下来的四个回合，但主队拿下最后阶段——15:13——并赢得比赛。

下一轮，诺尔维德将对阵恩尔加·因迪克波尔AZS奥尔什丁，阿塞科热舒夫则将迎战克雷多瓦地下城CHKS海乌姆。

关注我们在