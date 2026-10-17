Norwid Częstochowa w Polsce pokonał Asseco Resovię Rzeszów 3:2 w meczu pierwszej kolejki męskiej TAURON Ligi. Gospodarze przegrali dwa pierwsze sety, ale wyrównali stan meczu i wygrali tie-break — 26:28, 21:25, 25:22, 25:16, 15:13. Poinformował o tym Interia Sport.

Resovia wygrała dwa pierwsze sety

W pierwszym secie zespół z Rzeszowa objął prowadzenie 3:0 po zagrywce Karola Butryna. Norwid zdołał wyrównać, a następnie wyszedł na prowadzenie — 14:12. Set doszedł jednak do gry na przewagi, w której Asseco Resovia wygrała 28:26.

W drugim secie goście od początku mieli przewagę kilku punktów. Gospodarze próbowali zmniejszyć stratę dzięki zagrywkom i blokowi, ale Resovia utrzymała kontrolę nad grą i wygrała 25:21. Wśród gości skutecznie grali Artur Szalpuk, Karol Butryn i Klemen Cebul.

Gospodarze wyrównali stan meczu

Przed trzecim setem Norwid dokonał zmiany: Jakub Kiedos wszedł na boisko za Michała Grzyba. Częstochowianie objęli prowadzenie 11:9, a następnie powiększyli je do 21:17. Gospodarze utrzymali przewagę i zmniejszyli stratę w meczu, wygrywając seta 25:22.

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W czwartym secie Norwid odskoczył na 7:3, a po bloku na ataku Cebula przewaga wzrosła do 14:8. Zespół z Częstochowy wygrał partię 25:16 i doprowadził do tie-breaka.

W decydującym secie Norwid prowadził 11:8 po bloku Jakuba Nowaka. Resovia wygrała cztery kolejne akcje, jednak gospodarze rozstrzygnęli końcówkę na swoją korzyść — 15:13 — i odnieśli zwycięstwo w meczu.

W następnej kolejce Norwid zagra z Energą Indykpolem AZS Olsztyn, a Asseco Resovia zmierzy się z Podziemiem Kredowym CHKS Chełm.

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