Польская теннисистка Мая Хвалиньская 17 октября победила Игу Свёнтек в полуфинале турнира WTA 1000 в Ухане со счётом 7:5, 6:1. Благодаря этому 25-летняя спортсменка впервые в карьере вышла в финал турнира категории WTA 1000, сообщает Interia Sport.

Напряжённый первый сет

В первой партии Хвалиньская сделала брейк в пятом гейме при счёте 2:2, однако Свёнтек отыгралась в следующем гейме. Позднее Свёнтек повела 4:3 после ещё одного брейка, но Хвалиньская сравняла счёт. По данным издания, у Свёнтек было два сетбола, однако Хвалиньская выиграла следующие два гейма и завершила сет со счётом 7:5.

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Реакция WTA

Во втором сете Свёнтек, которая, по информации Interia Sport, имела проблемы со здоровьем, проиграла 1:6. После завершения матча WTA сообщила в социальных сетях о выходе Хвалиньской в финал, написав: «Bajka trwa».

На пути к полуфиналу Свёнтек победила Магдалену Френх, Эшлин Крюгер и Энн Ли. Хвалиньская обыграла Майар Шериф, Марию Боузкову, Иву Йович и Марию Саккари.

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