Polska tenisistka Maja Chwalińska 17 października pokonała Igę Świątek w półfinale turnieju WTA 1000 w Wuhanie wynikiem 7:5, 6:1. Dzięki temu 25-letnia zawodniczka po raz pierwszy w karierze awansowała do finału turnieju kategorii WTA 1000, informuje Interia Sport.

Napięty pierwszy set

W pierwszym secie Chwalińska przełamała rywalkę w piątym gemie przy stanie 2:2, jednak Świątek odrobiła stratę w kolejnym gemie. Później Świątek objęła prowadzenie 4:3 po kolejnym przełamaniu, lecz Chwalińska doprowadziła do remisu. Według portalu Świątek miała dwie piłki setowe, ale Chwalińska wygrała dwa następne gemy i zakończyła seta wynikiem 7:5.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Reakcja WTA

W drugim secie Świątek, która według informacji Interia Sport miała problemy zdrowotne, przegrała 1:6. Po zakończeniu meczu WTA poinformowała w mediach społecznościowych o awansie Chwalińskiej do finału, pisząc: „Bajka trwa”.

W drodze do półfinału Świątek pokonała Magdalenę Fręch, Ashlyn Krueger i Ann Li. Chwalińska wygrała z Mayar Sherif, Marie Bouzkovą, Ivą Jović i Marią Sakkari.

Czytaj nas na