Тенісистка Мая Хвалінська обіграла Ігу Швьонтек у Вухані — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська 17 жовтня перемогла Ігу Швьонтек у півфіналі турніру WTA 1000 у Вухані з рахунком 7:5, 6:1. Завдяки цьому 25-річна спортсменка вперше у кар’єрі вийшла до фіналу турніру категорії WTA 1000, повідомляє Interia Sport.

Напружений перший сет

У першій партії Хвалінська зробила брейк у п’ятому геймі за рахунку 2:2, однак Швьонтек відігралася в наступному геймі. Пізніше Швьонтек повела 4:3 після ще одного брейка, проте Хвалінська зрівняла становище. За даними видання, Швьонтек мала дві сетболи, але Хвалінська виграла два наступні гейми та завершила сет із рахунком 7:5.

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Реакція WTA

У другому сеті Швьонтек, яка, за інформацією Interia Sport, мала проблеми зі здоров’ям, програла 1:6. Після завершення матчу WTA повідомила в соціальних мережах про вихід Хвалінської до фіналу, написавши: «Bajka trwa».

На шляху до півфіналу Швьонтек перемогла Магдалену Френх, Ешлін Крюгер та Енн Лі. Хвалінська обіграла Маяр Шериф, Марію Боузкову, Іву Йович і Марію Саккарі.

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