На Мерсисайде «Челси» обыграл «Эвертон» со счётом 2:0 в матче Премьер-лиги. Оба гола во втором тайме забил Педру Нету: он открыл счёт через 43 секунды после возобновления игры и отличился во второй раз на 90-й минуте. Как сообщает Sky Sports News, это поражение стало первым для «Эвертона» в сезоне Премьер-лиги.

Спорный эпизод до перерыва

До перерыва нападающий «Челси» Морган Роджерс не получил наказания после эпизода с Джеймсом Гарнером. По оценке бывшего арбитра Премьер-лиги Майка Дина, действия Роджерса как минимум заслуживали жёлтой карточки, а сам Дин считал, что игрок должен был быть удалён. В первом тайме арбитр Пол Тирни показал пять жёлтых карточек — впервые в матче Премьер-лиги с февраля.

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Травма Мартинеса и турнирное положение

Вратарь «Челси» Эми Мартинес получил травму головы во втором тайме после столкновения с Джаррадом Брантвейтом в штрафной площади. Медики оказывали вратарю помощь почти девять минут, после чего его вынесли с поля на носилках.

«Эвертон» нанёс лишь один удар в створ ворот во втором тайме. Лучший шанс команды был у Тьерно Барри, который пробил головой прямо в руки Мартинесу. «Челси» также попал в перекладину в конце первого тайма после удара Мойсеса Кайседо. Лондонский клуб одержал первую победу на поле «Эвертона» с августа 2022 года, набрал 13 очков в семи матчах и опередил соперника в таблице.

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