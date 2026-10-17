Na Merseyside Chelsea pokonała Everton 2:0 w meczu Premier League. Obie bramki w drugiej połowie zdobył Pedro Neto: otworzył wynik 43 sekundy po wznowieniu gry, a po raz drugi trafił w 90. minucie. Jak informuje Sky Sports News, ta porażka była pierwszą Evertonu w sezonie Premier League.

Kontrowersyjny epizod przed przerwą

Przed przerwą napastnik Chelsea Morgan Rogers nie został ukarany po incydencie z Jamesem Garnerem. Zdaniem byłego sędziego Premier League Mike’a Deana działania Rogersa zasługiwały co najmniej na żółtą kartkę, a sam Dean uważał, że zawodnik powinien zostać wykluczony z gry. W pierwszej połowie sędzia Paul Tierney pokazał pięć żółtych kartek — po raz pierwszy w meczu Premier League od lutego.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Kontuzja Martineza i sytuacja w tabeli

Bramkarz Chelsea Emi Martinez doznał urazu głowy w drugiej połowie po zderzeniu z Jarradem Branthwaite’em w polu karnym. Medycy udzielali bramkarzowi pomocy przez niemal dziewięć minut, po czym został zniesiony z boiska na noszach.

Everton oddał w drugiej połowie tylko jeden celny strzał. Najlepszą okazję zespołu miał Thierno Barry, który uderzył głową prosto w ręce Martineza. Chelsea trafiła również w poprzeczkę pod koniec pierwszej połowy po strzale Moisesa Caicedo. Londyński klub odniósł pierwsze zwycięstwo na boisku Evertonu od sierpnia 2022 roku, zdobył 13 punktów w siedmiu meczach i wyprzedził rywala w tabeli.

Czytaj nas na