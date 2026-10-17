佩德罗·内托梅开二度，切尔西击败埃弗顿——天空体育新闻

在默西塞德郡，切尔西在英超比赛中以2比0击败埃弗顿。佩德罗·内托在下半场打进两球：他在比赛恢复后43秒首开纪录，并在第90分钟再次破门。正如天空体育新闻报道，这场失利是埃弗顿在本赛季英超的首场败仗。

中场休息前的争议事件

中场休息前，切尔西前锋摩根·罗杰斯在与詹姆斯·加纳发生的一次事件后未受到处罚。前英超裁判迈克·迪恩认为，罗杰斯的行为至少应得到一张黄牌，而迪恩本人认为该球员应该被罚下。在上半场，裁判保罗·蒂尔尼出示了五张黄牌——这是自2月以来英超比赛中首次出现这一情况。

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马丁内斯受伤及联赛排名

切尔西门将埃米·马丁内斯在下半场禁区内与贾拉德·布兰斯韦特相撞后头部受伤。医疗人员为这名门将治疗了近9分钟，随后他被担架抬离球场。

埃弗顿在下半场只有一次射正。球队最好的机会属于蒂耶诺·巴里，他的头球直接打进马丁内斯手中。切尔西在上半场末段也曾由莫伊塞斯·凯塞多射门击中横梁。这家伦敦俱乐部自2022年8月以来首次在埃弗顿主场取胜，7场比赛积13分，并在积分榜上超越了对手。

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