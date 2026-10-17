Педру Нету оформив дубль у перемозі Челсі над Евертоном — Sky Sports News

На Мерсісайді «Челсі» переміг «Евертон» з рахунком 2:0 у матчі Прем’єр-ліги. Обидва голи в другому таймі забив Педру Нету: він відкрив рахунок через 43 секунди після поновлення гри та відзначився вдруге на 90-й хвилині. Як повідомляє Sky Sports News, ця поразка стала першою для «Евертона» у сезоні Прем’єр-ліги.

Суперечливий епізод до перерви

До перерви нападник «Челсі» Морган Роджерс не отримав покарання після епізоду з Джеймсом Гарнером. За оцінкою колишнього арбітра Прем’єр-ліги Майка Діна, дії Роджерса щонайменше заслуговували на жовту картку, а сам Дін вважав, що гравця слід було вилучити. У першому таймі арбітр Пол Тірні показав п’ять жовтих карток — уперше в матчі Прем’єр-ліги з лютого.

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Травма Мартінеса та турнірне становище

Голкіпер «Челсі» Емі Мартінес у другому таймі зазнав травми голови після зіткнення з Джаррадом Брантвейтом у штрафному майданчику. Медики надавали воротареві допомогу майже дев’ять хвилин, після чого його винесли з поля на ношах.

«Евертон» завдав лише одного удару в площину воріт у другому таймі. Найкращу нагоду команди мав Тьєрно Баррі, який пробив головою прямо в руки Мартінесу. «Челсі» також влучив у поперечину наприкінці першого тайму після удару Мойсеса Кайседо. Лондонський клуб здобув першу перемогу на полі «Евертона» із серпня 2022 року, набрав 13 очок у семи матчах та випередив суперника в таблиці.

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