Польский волейболист Бартош Курек набрал 21 очко в стартовом матче нового сезона японской SV League, в котором Tokyo Great Bears победил Hokkaido Yellow Stars со счетом 3:2. Диагональный стал самым результативным игроком встречи и реализовал 42% атак, сообщает Interia Sport.

Возвращение к клубному сезону

Для 38-летнего Курека это второй подряд сезон в составе Tokyo Great Bears. В Японии он выступает с 2020 года, за исключением одного сезона, проведенного в польской ZAKSA из Кендзежина-Козле.

Матч против Hokkaido Yellow Stars продолжался пять сетов. Курек был одним из лидеров команды из Токио, которая начала новый розыгрыш лиги с победы. Соперникам предстоит провести еще одну очную игру.

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Пауза в выступлениях за сборную

Прошлым летом Курек впервые за много сезонов не играл за сборную Польши. С начала работы Николы Грбича с национальной командой волейболист был ее капитаном, однако на этот раз по согласованию с тренером отказался от выступлений за сборную.

По словам Грбича, Курек сообщил, что не чувствует себя хорошо и не находится на уровне, которого сам от себя ожидает. Тренер отмечал, что готов рассмотреть возвращение Курека, если тот будет здоров и будет демонстрировать более высокий уровень, чем другие кандидаты. Сам волейболист летом заявлял, что не завершает карьеру в сборной.

В новом сезоне японской SV League также сыграет еще один польский волейболист — центральный блокирующий Норберт Губер, который будет представлять Wolfdogs Nagoya.

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