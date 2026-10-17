Polski siatkarz Bartosz Kurek zdobył 21 punktów w inauguracyjnym meczu nowego sezonu japońskiej SV League, w którym Tokyo Great Bears pokonali Hokkaido Yellow Stars 3:2. Atakujący był najskuteczniejszym zawodnikiem spotkania i wykorzystał 42% ataków, informuje Interia Sport.

Powrót do sezonu klubowego

Dla 38-letniego Kurka jest to drugi z rzędu sezon w barwach Tokyo Great Bears. W Japonii występuje od 2020 roku, z wyjątkiem jednego sezonu spędzonego w polskiej ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle.

Mecz z Hokkaido Yellow Stars trwał pięć setów. Kurek był jednym z liderów drużyny z Tokio, która rozpoczęła nowe rozgrywki ligowe od zwycięstwa. Rywale mają rozegrać jeszcze jedno bezpośrednie spotkanie.

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Przerwa w występach w reprezentacji

Minionego lata Kurek po raz pierwszy od wielu sezonów nie grał w reprezentacji Polski. Od początku pracy Nikoli Grbicia z kadrą narodową siatkarz był jej kapitanem, jednak tym razem, w porozumieniu z trenerem, zrezygnował z występów w reprezentacji.

Według Grbicia Kurek powiedział, że nie czuje się dobrze i nie jest na poziomie, którego sam od siebie oczekuje. Trener zaznaczył, że jest gotów rozważyć powrót Kurka, jeśli ten będzie zdrowy i będzie prezentował wyższy poziom niż inni kandydaci. Sam siatkarz latem oświadczył, że nie kończy kariery w reprezentacji.

W nowym sezonie japońskiej SV League zagra również inny polski siatkarz — środkowy Norbert Huber, który będzie reprezentował Wolfdogs Nagoya.

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