库雷克在SV League比赛中拿下21分——Interia Sport

波兰排球运动员巴尔托什·库雷克在日本SV League新赛季揭幕战中拿下21分，Tokyo Great Bears以3:2战胜Hokkaido Yellow Stars。这名接应二传手成为全场得分最高的球员，进攻成功率为42%，Interia Sport报道。

重返俱乐部赛季

对于38岁的库雷克来说，这是他连续第二个赛季效力于Tokyo Great Bears。他自2020年以来一直在日本打球，只有一个赛季例外，当时他效力于波兰肯杰任-科兹莱的ZAKSA。

对阵Hokkaido Yellow Stars的比赛进行了五局。库雷克是东京队的领军人物之一，球队以一场胜利开启了新赛季联赛。双方还将再进行一场直接交锋。

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暂停国家队比赛

去年夏天，库雷克多年来首次没有代表波兰国家队出战。自尼古拉·格尔比奇开始执教国家队以来，这名排球运动员一直担任队长，但这一次他与教练协商后决定不参加国家队比赛。

据格尔比奇表示，库雷克称自己感觉不佳，状态没有达到他对自己的期望。教练指出，如果库雷克身体健康并展现出比其他候选人更高的水平，他愿意考虑让其回归。库雷克本人夏天曾表示，他不会结束自己的国家队生涯。

新赛季日本SV League还将有另一名波兰排球运动员参赛——副攻诺伯特·胡贝尔，他将代表Wolfdogs Nagoya出战。

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