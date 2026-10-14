斯旺西客场以1比0战胜米尔沃尔，并保住了英冠榜首位置。在接到关于种族主义呼喊的投诉后，位于The Den球场的比赛在下半场暂停了近七分钟。《卫报》报道。

第65分钟，主裁判爱德华·达克沃思暂停比赛，并与两队主教练亚历克斯·尼尔和维托尔·马托斯，以及第四官员鲁本·里卡多进行了交谈。裁判似乎指向了斯旺西替补席后方的看台区域。比赛恢复后，球场内播报了有关种族主义呼喊的报告，并表示警方正根据监控录像确认可能涉事人员的身份。

替补登场的罗纳德在比赛最后一分钟打入斯旺西的制胜球。

米德尔斯堡在补时阶段取胜

米德尔斯堡以3比2击败斯托克，继续位居积分榜第二，并将不败纪录延续至五场比赛。后卫内托·博尔热斯先是打进乌龙球，随后在四分钟补时的第一分钟攻入制胜球。

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卡勒姆·布里坦在下半场开始后不久帮助米德尔斯堡取得领先，随后小儒尼奥尔·查马德乌的射门击中博尔热斯后折射入网，形成乌龙球。威尔·兰克希尔为客队重新取得领先，这是他在10场联赛中的第八粒进球。罗伯特·博热尼克在常规时间结束前五分钟扳平比分，但博尔热斯为客队带来了胜利。

本轮其他赛果

卡迪夫以5比1大胜沃特福德，并在中场休息前攻入四球。杰克·莫伊兰梅开二度，而在点球事件中对莫伊兰犯规的沃特福德队长马蒂·波洛克随后打进乌龙球。失利后，沃特福德跌入降级区。

伯明翰以4比0击败普雷斯顿，后者在下半场大部分时间少一人作战。伯恩利与查尔顿2比2战平，伊万·梅西克几乎在比赛最后一脚射门时攻入扳平球。西布朗在落后的情况下以2比1击败雷克瑟姆，博尔顿以3比1战胜狼队，布莱克本则以1比0击败布里斯托尔城。

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