女子British and Irish Lions队将于2027年8月27日在威尔士卡迪夫的Principality Stadium进行队史首场比赛，对阵法国国家队。比赛计划于英国夏令时19:30开球。这场比赛将在Lions首次新西兰巡回赛之前举行。

据BBC Sport报道，球队由乔·亚普执教。她称，女子Lions队首次在主场、在自己的球迷面前踏上赛场，是一项特别的活动。

新西兰巡回赛

在与法国队的比赛后，Lions将于9月4日在旺阿雷对阵Black Ferns XV。与新西兰国家队进行的三场测试赛中的首场将于9月11日在奥克兰举行。

五场比赛的巡回赛还安排了9月14日在汉密尔顿对阵Invitational XV的比赛、9月18日在惠灵顿举行的第二场测试赛，以及9月25日在克赖斯特彻奇举行的第三场测试赛。由英格兰、爱尔兰、苏格兰和威尔士球员组成的男子British and Irish Lions巡回赛自1888年起举行。

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卡迪夫的这场比赛将是Lions队史上第二次对阵法国：1989年，男子Lions队在巴黎的一场友谊赛中击败了法国队。

来自法国的对手

法国队在世界排名中位列第四。法国女队打进了2025年世界杯半决赛，并连续七次在六国赛中排名第二，仅次于英格兰队。上个月，她们在主场举行的WXV Global Series比赛中击败了澳大利亚和加拿大。

Lions女子委员会主席卡罗尔·伊舍伍德表示，卡迪夫的比赛可能有助于发展女子橄榄球，并为Lions队的持续存在奠定基础。2025年，21,186名观众在Principality Stadium观看了威尔士女足国家队对阵英格兰的比赛——这是威尔士女子球队在任何运动项目中的主场观众人数纪录。

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