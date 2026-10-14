Женская команда British and Irish Lions 27 августа 2027 года проведет первый матч в своей истории — против сборной Франции на стадионе Principality в Кардиффе, Уэльс. Начало игры запланировано на 19:30 по британскому летнему времени. Поединок состоится перед дебютным туром Lions по Новой Зеландии.

Как сообщает BBC Sport, команду возглавляет Джо Япп. Она назвала первый выход женской команды Lions на поле на домашнем стадионе перед собственными болельщиками особым событием.

Тур по Новой Зеландии

После матча с Францией Lions 4 сентября сыграют в Вангарее против Black Ferns XV. Первый из трех тест-матчей против сборной Новой Зеландии состоится 11 сентября в Окленде.

Также в программе пятиматчевого тура запланирована игра против Invitational XV в Гамильтоне 14 сентября, второй тест в Веллингтоне 18 сентября и третий — в Крайстчерче 25 сентября. Мужские туры British and Irish Lions с участием игроков из Англии, Ирландии, Шотландии и Уэльса проводятся с 1888 года.

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Встреча в Кардиффе станет второй в истории Lions против Франции: в 1989 году мужская команда Lions победила французов в товарищеском матче в Париже.

Соперницы из Франции

Сборная Франции занимает четвертое место в мировом рейтинге. Француженки дошли до полуфинала чемпионата мира 2025 года и семь раз подряд финишировали вторыми после Англии в Кубке шести наций. В прошлом месяце они дома победили Австралию и Канаду в матчах WXV Global Series.

Председатель женского комитета Lions Кэрол Ишервуд заявила, что матч в Кардиффе может способствовать развитию женского регби и заложить основу для дальнейшего существования команды Lions. В 2025 году матч женской сборной Уэльса против Англии на Principality Stadium посетили 21 186 зрителей — это рекордная домашняя аудитория для женской команды Уэльса в любом виде спорта.

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