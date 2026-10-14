Kobieca drużyna British and Irish Lions 27 sierpnia 2027 roku rozegra pierwszy mecz w swojej historii — przeciwko reprezentacji Francji na Principality Stadium w Cardiff w Walii. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 19:30 czasu brytyjskiego letniego. Mecz odbędzie się przed inauguracyjnym tournée Lions po Nowej Zelandii.

Jak informuje BBC Sport, trenerką zespołu jest Jo Yapp. Nazwała ona pierwszy występ kobiecej drużyny Lions na boisku na własnym stadionie przed własnymi kibicami szczególnym wydarzeniem.

Tournée po Nowej Zelandii

Po meczu z Francją Lions 4 września zagrają w Whangārei przeciwko Black Ferns XV. Pierwszy z trzech meczów testowych z reprezentacją Nowej Zelandii odbędzie się 11 września w Auckland.

Program pięciomeczowego tournée obejmuje również spotkanie z Invitational XV w Hamilton 14 września, drugi test w Wellington 18 września oraz trzeci w Christchurch 25 września. Męskie tournée British and Irish Lions, z udziałem zawodników z Anglii, Irlandii, Szkocji i Walii, odbywają się od 1888 roku.

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Spotkanie w Cardiff będzie drugim w historii Lions meczem z Francją: w 1989 roku męska drużyna Lions pokonała Francuzów w meczu towarzyskim w Paryżu.

Rywalki z Francji

Reprezentacja Francji zajmuje czwarte miejsce w światowym rankingu. Francuzki dotarły do półfinału mistrzostw świata w 2025 roku i siedem razy z rzędu kończyły Puchar Sześciu Narodów na drugim miejscu za Anglią. W ubiegłym miesiącu u siebie pokonały Australię i Kanadę w meczach WXV Global Series.

Przewodnicząca kobiecego komitetu Lions Carol Isherwood oświadczyła, że mecz w Cardiff może przyczynić się do rozwoju kobiecego rugby i stworzyć podstawy dla dalszego istnienia drużyny Lions. W 2025 roku mecz kobiecej reprezentacji Walii z Anglią na Principality Stadium obejrzało 21 186 widzów — był to rekord frekwencji na domowym meczu walijskiej drużyny kobiecej w jakimkolwiek sporcie.

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