Жіночі British and Irish Lions проведуть перший матч в історії проти Франції — BBC Sport

Жіноча команда British and Irish Lions 27 серпня 2027 року проведе перший матч у своїй історії — проти збірної Франції на стадіоні Principality у Кардіффі, Уельс. Початок гри заплановано на 19:30 за британським літнім часом. Поєдинок відбудеться перед дебютним туром Lions Новою Зеландією.

Як повідомляє BBC Sport, команду очолює Джо Япп. Вона назвала перший вихід жіночої команди Lions на поле на домашньому стадіоні перед власними вболівальниками особливою подією.

Тур Новою Зеландією

Після матчу з Францією Lions 4 вересня зіграють у Вангареї проти Black Ferns XV. Перший із трьох тест-матчів проти збірної Нової Зеландії відбудеться 11 вересня в Окленді.

Також у програмі п'ятиматчевого туру заплановано гру проти Invitational XV у Гамільтоні 14 вересня, другий тест у Веллінгтоні 18 вересня та третій — у Крайстчерчі 25 вересня. Чоловічі тури British and Irish Lions за участю гравців Англії, Ірландії, Шотландії та Уельсу проводять із 1888 року.

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Зустріч у Кардіффі стане другою в історії Lions проти Франції: у 1989 році чоловіча команда Lions перемогла французів у товариському матчі в Парижі.

Суперниці з Франції

Збірна Франції посідає четверте місце у світовому рейтингу. Француженки дійшли до півфіналу чемпіонату світу 2025 року та сім разів поспіль фінішували другими після Англії в Кубку шести націй. Минулого місяця вони вдома перемогли Австралію та Канаду в матчах WXV Global Series.

Голова жіночого комітету Lions Керол Ішервуд заявила, що матч у Кардіффі може сприяти розвитку жіночого регбі та закласти підґрунтя для подальшого існування команди Lions. У 2025 році матч жіночої збірної Уельсу проти Англії на Principality Stadium відвідали 21 186 глядачів — це рекорд домашньої аудиторії для жіночої команди Уельсу в будь-якому виді спорту.

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