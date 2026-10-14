«Суонси» одержал выездную победу над «Миллуоллом» со счётом 1:0 и сохранил первое место в Чемпионшипе. Матч на стадионе «Ден» во втором тайме был остановлен почти на семь минут после жалобы на расистские выкрики. Об этом сообщает The Guardian.

На 65-й минуте арбитр Эдвард Дакворт остановил игру и пообщался с тренерами команд Алексом Нилом и Витором Матошем, а также с четвёртым арбитром Рубеном Рикардо. Судья, по-видимому, указал в сторону сектора за скамейкой «Суонси». После возобновления матча на стадионе объявили о сообщениях о расистских выкриках и отметили, что полиция устанавливает по записям камер наблюдения лиц, которые могли быть причастны.

Победный гол «Суонси» забил вышедший на замену Роналд в последнюю минуту матча.

Победа «Мидлсбро» в компенсированное время

«Мидлсбро» обыграл «Сток» со счётом 3:2 и остался вторым в турнирной таблице, продлив беспроигрышную серию до пяти матчей. Защитник Нето Боржес сначала отметился автоголом, а затем забил решающий мяч в первую из четырёх компенсированных минут.

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Каллум Бриттен вывел «Мидлсбро» вперёд в начале второго тайма, после чего удар Джуниора Чамадеу рикошетом от Боржеса завершился голом в свои ворота. Уилл Лэнкшир вернул гостям преимущество, забив свой восьмой мяч в десяти матчах лиги. Роберт Боженик сравнял счёт за пять минут до окончания основного времени, однако Боржес принёс гостям победу.

Другие результаты тура

«Кардифф» разгромил «Уотфорд» со счётом 5:1, забив четыре мяча ещё до перерыва. Джек Мойлан оформил дубль, а капитан «Уотфорда» Мэтти Поллок, нарушивший правила на Мойлане в эпизоде с пенальти, позднее забил автогол. После поражения «Уотфорд» опустился в зону вылета.

«Бирмингем» победил «Престон» со счётом 4:0, который большую часть второго тайма играл в меньшинстве. «Бернли» сыграл вничью 2:2 с «Чарльтоном», пропустив ответный мяч от Ивана Месика фактически с последним ударом в игре. «Вест Бромвич» отыгрался и победил «Рексем» со счётом 2:1, «Болтон» одолел «Вулверхэмптон» со счётом 3:1, а «Блэкберн» обыграл «Бристоль Сити» со счётом 1:0.

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