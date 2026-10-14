Swansea odniosło wyjazdowe zwycięstwo 1:0 nad Millwall i utrzymało pierwsze miejsce w Championship. Mecz na stadionie The Den został w drugiej połowie przerwany na blisko siedem minut po skardze dotyczącej rasistowskich przyśpiewek. Informuje o tym The Guardian.

W 65. minucie sędzia Edward Duckworth przerwał grę i rozmawiał z trenerami drużyn, Alexem Neilem i Vítorem Matosem, a także z czwartym arbitrem Rubenem Ricardo. Sędzia najwyraźniej wskazał w kierunku sektora za ławką Swansea. Po wznowieniu meczu na stadionie przekazano komunikat o zgłoszeniach rasistowskich przyśpiewek oraz poinformowano, że policja ustala na podstawie nagrań z kamer monitoringu osoby, które mogły być w to zaangażowane.

Zwycięskiego gola dla Swansea strzelił rezerwowy Ronald w ostatniej minucie meczu.

Wygrana Middlesbrough w doliczonym czasie

Middlesbrough pokonało Stoke 3:2 i pozostało drugie w tabeli, przedłużając serię bez porażki do pięciu meczów. Obrońca Neto Borges najpierw zaliczył samobójcze trafienie, a następnie zdobył decydującą bramkę w pierwszej z czterech doliczonych minut.

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Callum Brittain wyprowadził Middlesbrough na prowadzenie na początku drugiej połowy, po czym strzał Juniora Tchamadeu rykoszetem od Borgesa zakończył się golem samobójczym. Will Lankshear przywrócił gościom prowadzenie, zdobywając swoją ósmą bramkę w dziesięciu meczach ligowych. Robert Bozenik wyrównał pięć minut przed końcem regulaminowego czasu, jednak Borges zapewnił gościom zwycięstwo.

Inne wyniki kolejki

Cardiff rozgromił Watford 5:1, zdobywając cztery bramki jeszcze przed przerwą. Jack Moylan strzelił dwa gole, a kapitan Watfordu Mattie Pollock, który sfaulował Moylana w sytuacji z rzutem karnym, później zaliczył gola samobójczego. Po porażce Watford spadł do strefy spadkowej.

Birmingham pokonało Preston 4:0, które przez większość drugiej połowy grało w osłabieniu. Burnley zremisowało 2:2 z Charltonem, tracąc wyrównującą bramkę po strzale Ivana Mesika praktycznie przy ostatnim uderzeniu w meczu. West Bromwich odrobiło straty i pokonało Wrexham 2:1, Bolton wygrało z Wolverhampton 3:1, a Blackburn pokonało Bristol City 1:0.

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