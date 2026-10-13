Саудовский «Аль-Наср» победил узбекский «Нефтчи» со счетом 3:1 в матче Элитной Лиги чемпионов АФК в Эр-Рияде. Один из голов забил португальский форвард Криштиану Роналду. Начало встречи отложили на час после того, как Гражданская оборона Саудовской Аравии за 15 минут до запланированного старта объявила предупреждение безопасности, сообщает Dawn.

Голы «Аль-Насра»

Команда Анге Постекоглу, действующий чемпион Саудовской Про-лиги, открыла счет на 33-й минуте: Анжело отличился ударом с рикошетом. Девятью минутами позже Роналду удвоил преимущество своей команды.

Садио Мане выполнил навес с левого фланга, после чего Айман Яхъя грудью сбросил мяч на Роналду. Португалец пробил в нижний угол ударом в развороте. На шестой минуте второго тайма Алишер Одилов сократил отставание «Нефтчи».

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На 65-й минуте Икромжон Алибаев получил красную карточку за фол против Мохамеда Симакана. Окончательный счет на 78-й минуте установил автогол Анваржона Гофурова.

Другие результаты тура

Действующий победитель турнира «Аль-Ахли» одержал первую победу в новом сезоне, обыграв эмиратский «Аль-Васл» — 3:1. Роджер Ибаньес забил на 20-й минуте, Педру Малейру сравнял счет на третьей компенсированной минуте первого тайма, а Тринкау и Фирас Аль-Бурайкан отличились после перерыва. После двух матчей у «Аль-Ахли» четыре очка.

Хуссейн Рахими забил дважды в матче, в котором «Аль-Айн» победил Air Force Club со счетом 4:1 в Басре. Иранский «Эстеглал» обыграл «Аль-Гарафу» — 2:1. «Пахтакор» сыграл вничью 1:1 с «Аль-Кадисией» благодаря пенальти Достонбека Хамдамова на последней минуте, а «Трактор» разошелся миром 0:0 с катарским «Аль-Шамалем». В плей-офф выйдут восемь лучших команд из 16 в лиговой фазе в каждом из регионов — Восточной и Западной Азии.

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