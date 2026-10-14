В Норвегии «Викинг» из Ставангера сыграл вничью 3:3 с мюнхенской «Баварией» в матче второго тура Лиги чемпионов. Хозяева вели 2:0, немецкая команда во втором тайме вышла вперед, однако в конце встречи норвежцы сравняли счет. Об этом сообщает Interia Sport.

Два гола «Викинга» до перерыва

Команда из Ставангера открыла счет уже на второй минуте: после подачи с углового отличился Джанни Стенснесс. На 38-й минуте Петер Кристиансен завершил контратаку, которую начал точной передачей Эрик Ботхейм, и удвоил преимущество хозяев.

До перерыва «Бавария» нанесла 13 ударов, четыре из которых пришлись в створ, а также владела мячом 73% времени. При этом голкипер «Викинга» Арильд Эстбё, в частности, отразил удар головой Гарри Кейна.

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«Бавария» отыгралась, но осталась в меньшинстве

В начале второго тайма «Бавария» сократила отставание благодаря пенальти, который реализовал Кейн. Одиннадцатиметровый назначили после просмотра VAR за фол Кристоффера Хаугена на Конраде Лаймере. На 60-й минуте Кейн оформил дубль и сравнял счет.

На 71-й минуте Луис Диас вывел мюнхенцев вперед после комбинации с участием Кейна и Лаймера. Однако уже через несколько минут Михаэль Олисе получил две желтые карточки за неспортивное поведение и был удален. Имея численное преимущество, «Викинг» сравнял счет на 90-й минуте: Херман Йохан Хауген головой замкнул передачу с левого фланга.

«Бавария» завершила матч с 66% владения мячом и 25 ударами против восьми у соперника. В следующем туре мюнхенцы примут «Арсенал», а «Викинг» сыграет на выезде с «Астон Виллой».

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