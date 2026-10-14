在挪威，斯塔万格维京队在欧冠联赛第二轮比赛中与拜仁慕尼黑3比3战平。主队一度以2比0领先，德国球队在下半场实现反超，但挪威队在比赛末段扳平比分。据Interia Sport报道。

维京上半场攻入两球

斯塔万格球队在第2分钟便首开纪录：詹尼·斯滕斯内斯利用角球破门。第38分钟，彼得·克里斯蒂安森完成了由埃里克·博特海姆精准传球发起的反击，将主队的领先优势扩大。

上半场结束前，拜仁完成13次射门，其中4次射正，控球时间占73%。与此同时，维京门将阿里尔德·厄斯特伯等扑救中，包括挡出了哈里·凯恩的头球。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

拜仁扳平比分，但陷入少打一人

下半场开始时，拜仁凭借凯恩罚进的点球缩小分差。经VAR回看后，因克里斯托弗·豪根对康拉德·莱默尔犯规，裁判判罚点球。第60分钟，凯恩梅开二度，将比分扳平。

第71分钟，路易斯·迪亚斯在凯恩和莱默尔参与的配合后，帮助慕尼黑队取得领先。然而仅几分钟后，迈克尔·奥利塞因非体育行为领到两张黄牌，被罚出场。凭借人数优势，维京在第90分钟扳平比分：赫尔曼·约翰·豪根头球接应左路传中破门。

拜仁以66%的控球率和25次射门结束比赛，对手则有8次射门。下一轮，慕尼黑队将主场迎战阿森纳，维京则将客场对阵阿斯顿维拉。

关注我们在