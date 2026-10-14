W Norwegii Viking Stavanger zremisował 3:3 z Bayernem Monachium w meczu drugiej kolejki Ligi Mistrzów. Gospodarze prowadzili 2:0, niemiecka drużyna wyszła na prowadzenie w drugiej połowie, jednak pod koniec spotkania Norwegowie wyrównali. Poinformował o tym Interia Sport.

Dwa gole Vikinga przed przerwą

Zespół ze Stavanger otworzył wynik już w drugiej minucie: po dośrodkowaniu z rzutu rożnego trafił Gianni Stensness. W 38. minucie Peter Christiansen zakończył kontratak, który rozpoczął się od dokładnego podania Erika Botheima, i podwoił przewagę gospodarzy.

Przed przerwą Bayern oddał 13 strzałów, z których cztery były celne, a także posiadał piłkę przez 73% czasu. Jednocześnie bramkarz Vikinga Arild Østbø między innymi obronił strzał głową Harry'ego Kane'a.

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Bayern odrobił straty, ale został osłabiony

Na początku drugiej połowy Bayern zmniejszył stratę dzięki rzutowi karnemu wykorzystanemu przez Kane'a. Jedenastkę podyktowano po analizie VAR za faul Kristoffera Haugena na Konradzie Laimerze. W 60. minucie Kane skompletował dublet i wyrównał wynik.

W 71. minucie Luis Díaz wyprowadził monachijczyków na prowadzenie po akcji z udziałem Kane'a i Laimera. Jednak już kilka minut później Michael Olise otrzymał dwie żółte kartki za niesportowe zachowanie i został wyrzucony z boiska. Grając w przewadze liczebnej, Viking wyrównał w 90. minucie: Herman Johan Haugen głową wykończył dośrodkowanie z lewego skrzydła.

Bayern zakończył mecz z 66% posiadania piłki i 25 strzałami wobec ośmiu rywala. W następnej kolejce monachijczycy podejmą Arsenal, a Viking zagra na wyjeździe z Aston Villą.

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