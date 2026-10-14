«Клуб Брюгге» победил «Интер» 4:3 в Милане — Interia Sport

Бельгийский «Клуб Брюгге» победил «Интер» со счетом 4:3 в матче второго тура лиговой фазы Лиги чемпионов на стадионе «Сан-Сиро» в Милане, Италия. Пётр Зелиньский принял участие в игре в составе миланского клуба и был заменен в конце встречи. Об этом сообщает Interia Sport.

Голы до перерыва

Гости открыли счет на 30-й минуте. Хакан Чалханоглу нарушил правила против Карлоса Форбса в своей штрафной площади, а Николо Тресольди реализовал пенальти.

Шесть минут спустя Лаутаро Мартинес забил после подачи Чалханоглу со штрафного, однако VAR отменил гол из-за офсайда. «Интер» сравнял счет на 43-й минуте: Зелиньский отдал мяч на фланг, Маркус Тюрам подал в штрафную, а после касания Федерико Димарко Мартинес завершил атаку. Видеоповтор проверял возможный фол аргентинца на защитнике, но гол был засчитан.

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Хет-трик Тресольди

После перерыва Тресольди воспользовался неудачным выходом голкипера Жозепа Мартинеса и забил в пустые ворота. На 74-й минуте немецкий нападающий оформил хет-трик, сыграв на добивании после удара Карлоса Форбса, который отбил вратарь.

Лаутаро Мартинес сократил отставание хозяев, добив мяч после удара Петара Сучича. Однако «Клуб Брюгге» быстро ответил голом Ромео Вермана после передачи Форбса. Зелиньского заменили на Александра Станковича. В компенсированное время Анж-Йоан Бонни забил третий мяч «Интера», но миланцы не сравняли счет.

По статистике матча «Интер» нанес 30 ударов против 18 у соперника, 12 из них — в створ ворот. Владение мячом составило 52% у хозяев и 48% у бельгийской команды.

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