Клуб Брюгге переміг Інтер 4:3 у Мілані — Interia Sport

Бельгійський «Клуб Брюгге» переміг «Інтер» з рахунком 4:3 у матчі другого туру лігової фази Ліги чемпіонів на стадіоні «Сан-Сіро» в Мілані, Італія. Пйотр Зелінський взяв участь у грі у складі міланського клубу та був замінений наприкінці зустрічі. Про це повідомляє Interia Sport.

Голи до перерви

Гості відкрили рахунок на 30-й хвилині. Хакан Чалханоглу порушив правила проти Карлоса Форбса у власному штрафному майданчику, а Ніколо Тресольді реалізував пенальті.

Через шість хвилин Лаутаро Мартінес забив після подачі Чалханоглу зі штрафного, однак VAR скасував гол через офсайд. «Інтер» зрівняв рахунок на 43-й хвилині: Зелінський віддав м'яч на фланг, Маркус Тюрам подав до штрафного, а після дотику Федеріко Дімарко Мартінес завершив атаку. Відеоповтор перевіряв можливий фол аргентинця на захиснику, але гол зарахували.

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Хет-трик Тресольді

Після перерви Тресольді скористався невдалим виходом голкіпера Жозепа Мартінеса та забив у порожні ворота. На 74-й хвилині німецький нападник оформив хет-трик, зігравши на добиванні після удару Карлоса Форбса, який відбив воротар.

Лаутаро Мартінес скоротив відставання господарів, добивши м'яч після удару Петара Сучича. Втім, «Клуб Брюгге» швидко відповів голом Ромео Вермана після передачі Форбса. Зелінського замінили на Александра Станковича. У компенсований час Анж-Йоан Бонні забив третій м'яч «Інтера», але міланці не зрівняли рахунок.

За статистикою матчу, «Інтер» завдав 30 ударів проти 18 у суперника, 12 із них — у площину воріт. Володіння м'ячем становило 52% у господарів і 48% у бельгійської команди.

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