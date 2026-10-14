Club Brugge pokonał Inter 4:3 w Mediolanie — Interia Sport

Belgijski Club Brugge pokonał Inter 4:3 w meczu drugiej kolejki fazy ligowej Ligi Mistrzów na stadionie San Siro w Mediolanie we Włoszech. Piotr Zieliński wystąpił w barwach mediolańskiego klubu i został zmieniony pod koniec spotkania. Poinformował o tym Interia Sport.

Gole przed przerwą

Goście otworzyli wynik w 30. minucie. Hakan Çalhanoğlu sfaulował Carlosa Forbsa we własnym polu karnym, a Nicolo Tresoldi wykorzystał rzut karny.

Sześć minut później Lautaro Martínez strzelił gola po dośrodkowaniu Çalhanoğlu z rzutu wolnego, jednak VAR anulował bramkę z powodu spalonego. Inter wyrównał w 43. minucie: Zieliński podał piłkę na skrzydło, Marcus Thuram dośrodkował w pole karne, a po dotknięciu Federico Dimarco akcję wykończył Martínez. Powtórka wideo sprawdzała możliwy faul Argentyńczyka na obrońcy, ale gol został uznany.

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Hat-trick Tresoldiego

Po przerwie Tresoldi wykorzystał nieudane wyjście bramkarza Josepa Martíneza i strzelił do pustej bramki. W 74. minucie niemiecki napastnik skompletował hat-tricka, dobijając piłkę po strzale Carlosa Forbsa, który obronił bramkarz.

Lautaro Martínez zmniejszył stratę gospodarzy, dobijając piłkę po strzale Petara Sučicia. Club Brugge szybko jednak odpowiedział golem Romeo Vermanta po podaniu Forbsa. Zieliński został zmieniony przez Aleksandara Stankovicia. W doliczonym czasie gry Ange-Yoan Bonny zdobył trzecią bramkę dla Interu, lecz mediolańczycy nie zdołali wyrównać.

Według statystyk meczu Inter oddał 30 strzałów wobec 18 rywali, z czego 12 było celnych. Posiadanie piłki wyniosło 52% dla gospodarzy i 48% dla belgijskiej drużyny.

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