Polska tenisistka Maja Chwalińska pokonała Czeszkę Marie Bouzkovą w drugiej rundzie turnieju Wuhan Open w chińskim Wuhanie. Po przegranym pierwszym secie Chwalińska wygrała mecz 1:6, 6:1, 6:1 i awansowała do trzeciej rundy, informuje Interia Sport.

Nieudany początek i zmiana przebiegu meczu

Na początku spotkania tenisistki pewnie grały przy własnych serwisach, jednak w czwartym gemie Bouzková przełamała rywalkę. Czeszka powiększyła przewagę do 4:1, a następnie jeszcze raz wygrała podanie przeciwniczki. Pierwszego seta zakończyła wynikiem 6:1.

W drugiej partii Chwalińska odwróciła przebieg gry. Przy stanie 2:1 zdobyła przełamanie po podwójnym błędzie Bouzkovej. Czeszka miała dwie okazje, by natychmiast odrobić stratę, jednak polska tenisistka utrzymała podanie. W szóstym gemie Chwalińska wykorzystała czwartego break pointa i następnie wyrównała stan meczu w setach — 6:1.

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Dwa przełamania w decydującej partii

W trzecim secie Chwalińska od razu odrobiła stratę 0:30 przy podaniu Bouzkovej i przełamała rywalkę. Potwierdziła przewagę przy własnym serwisie i objęła prowadzenie 3:0. Bouzková raz odrobiła przełamanie, ale już w piątym gemie Chwalińska ponownie wygrała podanie przeciwniczki.

Pod koniec tego gema gra została na krótko przerwana, aby Chwalińska mogła zmienić sznurówki. Po wznowieniu meczu zdobyła kolejne przełamanie i nie oddała Bouzkovej ani jednego gema do końca spotkania. O awans do ćwierćfinału Wuhan Open Chwalińska zagra z Ivą Jovic lub Dajaną Jastremską.

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