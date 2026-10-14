Хвалінська після 1:6 вийшла до третього кола у Вухані — Interia Sport

Польська тенісистка Мая Хвалінська перемогла чешку Марі Боузкову в другому колі турніру Wuhan Open у китайському Вухані. Після програного першого сету Хвалінська виграла матч із рахунком 1:6, 6:1, 6:1 і пробилася до третього кола, повідомляє Interia Sport.

Невдалий старт і зміна ходу матчу

На початку зустрічі тенісистки впевнено діяли на своїх подачах, однак у четвертому геймі Боузкова зробила брейк. Чешка розвинула перевагу до 4:1, а згодом ще раз виграла подачу суперниці. Перший сет вона завершила з рахунком 6:1.

У другій партії Хвалінська змінила перебіг гри. За рахунку 2:1 вона здобула брейк після подвійної помилки Боузкової. Чешка мала дві можливості одразу відігратися, проте польська тенісистка втримала подачу. У шостому геймі Хвалінська реалізувала четвертий брейкпойнт і після цього зрівняла рахунок за сетами — 6:1.

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Два брейки у вирішальній партії

У третьому сеті Хвалінська одразу відіграла відставання 0:30 на подачі Боузкової та зробила брейк. Вона підтвердила перевагу на своїй подачі й повела 3:0. Боузкова один раз відіграла брейк, але вже в п'ятому геймі Хвалінська знову взяла подачу суперниці.

Наприкінці цього гейму гру ненадовго зупинили, щоб Хвалінська замінила шнурівки. Після поновлення матчу вона здобула ще один брейк і не віддала Боузковій жодного гейму до завершення поєдинку. За вихід до чвертьфіналу Wuhan Open Хвалінська зіграє проти Іви Йович або Даяни Ястремської.

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