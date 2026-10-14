Польская теннисистка Мая Хвалиньска победила чешку Мари Боузкову во втором круге турнира Wuhan Open в китайском Ухане. После проигранного первого сета Хвалиньска выиграла матч со счётом 1:6, 6:1, 6:1 и вышла в третий круг, сообщает Interia Sport.

Неудачное начало и изменение хода матча

В начале встречи теннисистки уверенно действовали на своих подачах, однако в четвёртом гейме Боузкова сделала брейк. Чешка развила преимущество до 4:1, а затем ещё раз выиграла подачу соперницы. Первый сет она завершила со счётом 6:1.

Во второй партии Хвалиньска изменила ход игры. При счёте 2:1 она сделала брейк после двойной ошибки Боузковой. У чешки было две возможности сразу отыграться, однако польская теннисистка удержала подачу. В шестом гейме Хвалиньска реализовала четвёртый брейк-пойнт и после этого сравняла счёт по сетам — 6:1.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Два брейка в решающей партии

В третьем сете Хвалиньска сразу отыграла отставание 0:30 на подаче Боузковой и сделала брейк. Она подтвердила преимущество на своей подаче и повела 3:0. Боузкова один раз отыграла брейк, но уже в пятом гейме Хвалиньска вновь взяла подачу соперницы.

В конце этого гейма игру ненадолго остановили, чтобы Хвалиньска могла заменить шнурки. После возобновления матча она сделала ещё один брейк и не отдала Боузковой ни одного гейма до конца поединка. За выход в четвертьфинал Wuhan Open Хвалиньска сыграет против Ивы Йович или Даяны Ястремской.

Читай нас в