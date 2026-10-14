波兰网球选手玛雅·赫瓦林斯卡在中国武汉举行的武汉网球公开赛第二轮中击败了捷克选手玛丽·鲍兹科娃。首盘失利后，赫瓦林斯卡以1:6、6:1、6:1赢得比赛，晋级第三轮，Interia Sport报道。

开局不利，比赛走势改变

比赛开始时，两位选手在自己的发球局中都表现稳健，但鲍兹科娃在第四局实现破发。这位捷克选手将领先优势扩大至4:1，随后又一次破掉对手发球局。她以6:1拿下首盘。

第二盘，赫瓦林斯卡扭转了比赛走势。在2:1时，她利用鲍兹科娃的双误实现破发。捷克选手有两次机会立即回破，但这位波兰选手保住了自己的发球局。在第六局，赫瓦林斯卡兑现了第四个破发点，随后以6:1将盘分扳平。

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决胜盘两次破发

第三盘，赫瓦林斯卡在鲍兹科娃的发球局中立即从0:30落后追上并实现破发。她在自己的发球局中巩固了优势，以3:0领先。鲍兹科娃一次回破，但在第五局，赫瓦林斯卡再次拿下对手的发球局。

该局结束时，比赛短暂停止，以便赫瓦林斯卡更换鞋带。比赛恢复后，她又完成一次破发，并在比赛结束前没有让鲍兹科娃拿到任何一局。为争夺武汉网球公开赛四分之一决赛席位，赫瓦林斯卡将对阵伊娃·约维奇或达亚娜·亚斯特雷姆斯卡。

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