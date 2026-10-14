Brytyjska tenisistka Sonay Kartal pokonała rozstawioną z numerem dziewiątym Szwajcarkę Belindę Bencic 6:0, 7:5 na turnieju Wuhan Open. Zwycięstwo nad 12. rakietą świata było dla 24-letniej Kartal drugim największym w karierze pod względem rankingu rywalki, informuje BBC Sport.

Powrót po kontuzji

W ubiegłym roku Kartal awansowała na 44. miejsce w światowym rankingu, jednak po sześciomiesięcznej przerwie spowodowanej kontuzją spadła na 170. pozycję. W marcu tenisistka doznała przeciążeniowego złamania kręgosłupa, przez które opuściła trzy z czterech turniejów wielkoszlemowych sezonu, w tym Wimbledon.

Przed przymusową przerwą Brytyjka pokonała Amerykanki Emmę Navarro i Madison Keys, należące do czołowej dwudziestki, podczas turnieju w Indian Wells. W trzeciej rundzie tych zawodów wycofała się z meczu z Jeleną Rybakiną z powodu problemów z plecami.

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Następna rywalka

Kartal wróciła na kort w reprezentacji Wielkiej Brytanii podczas finału Pucharu Billie Jean King w ubiegłym miesiącu. W zeszłym tygodniu dotarła do trzeciej rundy turnieju w Pekinie, gdzie między innymi pokonała rozstawioną z numerem 31 Chinkę Wang Xinyu. W Wuhanie przed meczem z Bencic Kartal pokonała Ukrainkę Anhelinę Kalininę.

Po powrocie do cyklu WTA Brytyjka wygrała cztery z pięciu meczów. O awans do ćwierćfinału zagra z rozstawioną z numerem 15 Włoszką Jasmine Paolini albo 20-letnią Czeszką Nikolą Bartunkovą. Kartal powiedziała, że wierzyła w możliwość powrotu do swojego poziomu, choć nie wiedziała, jak szybko to nastąpi.

Do następnej rundy Wuhan Open awansowała także była liderka światowego rankingu Iga Świątek, która pokonała swoją rodaczkę Magdalenę Fręch 6:2, 6:1. To zwycięstwo było 40. w sezonie dla Polki.

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