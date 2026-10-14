Сонай Картал здолала Белінду Бенчич на турнірі в Ухані — BBC Sport

Британська тенісистка Сонай Картал обіграла дев’яту сіяну Белінду Бенчич зі Швейцарії з рахунком 6:0, 7:5 на турнірі Wuhan Open. Перемога над 12-ю ракеткою світу стала для 24-річної Картал другою найбільшою у кар’єрі за рейтингом суперниці, повідомляє BBC Sport.

Повернення після травми

Минулого року Картал піднімалася до 44-го місця у світовому рейтингу, однак після шестимісячної паузи через травму опустилася на 170-ту позицію. У березні тенісистка отримала стресовий перелом спини, через який пропустила три з чотирьох турнірів Grand Slam сезону, зокрема Вімблдон.

До вимушеної перерви британка перемогла американок Емму Наварро та Медісон Кіз, які входили до топ-20, на турнірі в Індіан-Веллсі. У третьому колі того змагання вона знялася з матчу проти Єлени Рибакіної через проблеми зі спиною.

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Наступна суперниця

Картал повернулася на корт у складі збірної Великої Британії у фіналі Кубка Біллі Джин Кінг минулого місяця. Минулого тижня вона дійшла до третього кола турніру в Пекіні, де, зокрема, перемогла 31-шу сіяну китаянку Ван Сіньюй. У Вухані перед матчем із Бенчич Картал здолала українку Ангеліну Калініну.

Після повернення до туру WTA британка виграла чотири з п’яти матчів. За вихід до чвертьфіналу вона зіграє з 15-ю сіяною італійкою Жасмін Паоліні або 20-річною чешкою Ніколою Бартунковою. Картал заявила, що вірила у здатність повернути свій рівень, хоча не знала, наскільки швидко це станеться.

Також до наступного раунду Wuhan Open вийшла колишня перша ракетка світу Іга Свьонтек, яка обіграла співвітчизницю Магдалену Френх — 6:2, 6:1. Ця перемога стала для польки 40-ю у сезоні.

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