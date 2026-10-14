索奈·卡塔尔在武汉网球公开赛击败贝林达·本西奇——BBC Sport

英国网球选手索奈·卡塔尔在武汉网球公开赛上以6:0、7:5击败了9号种子、瑞士选手贝林达·本西奇。BBC Sport报道称，这场战胜世界排名第12位选手的胜利，是24岁的卡塔尔职业生涯中按对手排名计算第二重大的胜利。

伤愈复出

去年，卡塔尔曾升至世界排名第44位，但在因伤休战六个月后跌至第170位。今年3月，这名网球选手背部发生应力性骨折，因此缺席了本赛季四项大满贯赛事中的三项，其中包括温布尔登网球锦标赛。

在被迫休战前，这名英国选手在印第安维尔斯赛事中击败了跻身前20名的美国选手艾玛·纳瓦罗和麦迪逊·凯斯。在该赛事第三轮，她因背部问题退出了与叶莲娜·莱巴金娜的比赛。

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下一位对手

卡塔尔上个月在比利·简·金杯决赛中代表英国队重返赛场。上周，她打进北京赛事第三轮，其中击败了31号种子、中国选手王欣瑜。在武汉对阵本西奇之前，卡塔尔战胜了乌克兰选手安赫琳娜·卡利尼娜。

重返WTA巡回赛后，这名英国选手在五场比赛中赢下四场。她将与15号种子、意大利选手贾斯明·保利尼或20岁的捷克选手尼古拉·巴尔通科娃争夺四分之一决赛席位。卡塔尔表示，她相信自己能够恢复到原有水平，尽管不知道这会有多快发生。

前世界第一、波兰选手伊加·斯维亚特克也晋级武汉网球公开赛下一轮，她以6:2、6:1击败了同胞玛格达莱娜·弗雷希。这场胜利是这名波兰选手本赛季的第40场胜利。

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