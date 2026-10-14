Британская теннисистка Сонай Картал обыграла девятую сеяную швейцарку Белинду Бенчич со счётом 6:0, 7:5 на турнире Wuhan Open. Победа над 12-й ракеткой мира стала для 24-летней Картал второй крупнейшей в карьере по рейтингу соперницы, сообщает BBC Sport.

Возвращение после травмы

В прошлом году Картал поднималась на 44-е место в мировом рейтинге, однако после шестимесячного перерыва из-за травмы опустилась на 170-ю позицию. В марте теннисистка получила стрессовый перелом спины, из-за которого пропустила три из четырёх турниров Grand Slam сезона, в том числе Уимблдон.

До вынужденного перерыва британка победила американок Эмму Наварро и Мэдисон Киз, входивших в топ-20, на турнире в Индиан-Уэллсе. В третьем круге этих соревнований она снялась с матча против Елены Рыбакиной из-за проблем со спиной.

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Следующая соперница

Картал вернулась на корт в составе сборной Великобритании в финале Кубка Билли Джин Кинг в прошлом месяце. На прошлой неделе она дошла до третьего круга турнира в Пекине, где, в частности, победила 31-ю сеяную китаянку Ван Синьюй. В Ухане перед матчем с Бенчич Картал обыграла украинку Ангелину Калинину.

После возвращения в тур WTA британка выиграла четыре из пяти матчей. За выход в четвертьфинал она сыграет с 15-й сеяной итальянкой Жасмин Паолини или 20-летней чешкой Николой Бартунковой. Картал заявила, что верила в способность вернуться на свой уровень, хотя и не знала, насколько быстро это произойдёт.

В следующий раунд Wuhan Open также вышла бывшая первая ракетка мира Ига Свёнтек, обыгравшая соотечественницу Магдалену Френх — 6:2, 6:1. Эта победа стала для польки 40-й в сезоне.

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