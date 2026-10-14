布鲁日俱乐部在米兰以4比3击败国际米兰——Interia Sport

比利时布鲁日俱乐部在意大利米兰圣西罗球场举行的欧冠联赛阶段第二轮比赛中，以4比3击败国际米兰。皮奥特尔·泽林斯基代表米兰俱乐部出战，并在比赛末段被换下。Interia Sport对此进行了报道。

半场前的进球

客队在第30分钟首开纪录。哈坎·恰尔汗奥卢在本方禁区内对卡洛斯·福布斯犯规，尼科洛·特雷索尔迪主罚点球命中。

六分钟后，劳塔罗·马丁内斯接恰尔汗奥卢任意球传中破门，但VAR因越位取消了进球。国际米兰在第43分钟扳平比分：泽林斯基将球传到边路，马库斯·图拉姆将球传入禁区，费德里科·迪马尔科触球后，马丁内斯完成进攻。视频回放检查了这名阿根廷球员是否对后卫犯规，但进球被判有效。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

特雷索尔迪戴帽

下半场，特雷索尔迪利用门将何塞普·马丁内斯出击失误，打入空门。第74分钟，这名德国前锋在卡洛斯·福布斯的射门被门将扑出后补射得分，完成帽子戏法。

劳塔罗·马丁内斯在彼得·苏契奇射门后补射破门，缩小了主队的差距。不过，布鲁日俱乐部很快由罗梅奥·费尔曼特接福布斯传球破门回应。泽林斯基被亚历山大·斯坦科维奇换下。补时阶段，安热-约安·博尼打入国际米兰的第三球，但米兰队未能扳平比分。

根据比赛统计，国际米兰射门30次，对手为18次，其中12次射正。主队控球率为52%，比利时球队为48%。

关注我们在